Во Франции молодой человек написал бывшей девушке более 4 тысяч сообщений

Во французской Тулузе молодой человек, брошенный возлюбленной после 1,5 лет отношений, попытался вернуть девушку, позвонив более 400 раз и отправив 4,2 тыс. сообщений, сообщает издание Depeche.

Попытки мужчины добиться женщины переросли в манию. В ночь на 22 февраля 2018 года настырный молодой человек пробрался домой к объекту вожделения, после чего положил девушку на кровать и стал удерживать за руки, не давая позвонить в полицию.

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«Она была создана для меня. Я верующий, она родилась 25 декабря, как Иисус Христос. Как и я, она левша и дислексик (избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения и письма, прим.ред.) Я был очарован ею», – сказал влюбленный на суде, добавив, что чувства были сильнее его.

В итоге мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы, из них шесть месяцев – условно. Также молодому человеку предписали пройти лечение от биполярного расстройства и запретили приближаться к бывшей подруге.

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