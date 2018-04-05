Картина дня: госпитализация Эдиты Пьехи, просушка парков и случаи смерти от гриппа

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стала госпитализация Эдиты Пьехи. Первыми об этом среди городских СМИ написали «47 News» (01:50), «Regnum» (08:55) и «78.ru» (09:05). Данную тему широко освещала федеральные СМИ, наоболее полно о состоянии певицы рассказывали РИА «Новости».

Певица и народная артистка СССР Эдита Пьеха отменила несколько ближайших выступлений из-за болезни. Накануне стало известно, что она была госпитализирована в городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге.

Изначально артистка рассказала, что она лечится из-за обострения бронхита. Позднее конферансье Николай Поздеев, работающий на концертах Пьехи, рассказал, что госпитализация связана с простудным заболеванием.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стали смерти от гриппа в Петербурге. Об этом оперативнее всех написали «MR7» (17:40), «78.ru» (14:40) и «Деловой Петербург» (17:45). Федеральные СМИ данным событием не заинтересовались, им интереснее статистика заболеваний по России.

В Северной столице за последнее время в результате гриппа скончались два человека. Оба смертельных случая произошли в Боткинской больнице в период эпидемического подъема – скончались не привитые пациенты.

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге пришелся на последнюю неделю марта. Из-за роста числа заболевших петербургские школьники были отправлены на досрочные каникулы с 21 марта. По словам вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, сейчас эпидемия гриппа в городе пошла на спад – число заболевших за последнюю неделю снизилось на 20%.

Третьей темой дня по «Монитору» стала просушка парков и садов в Петербурге. Об этом оперативнее всех написали «Санкт-Петербург.ру» (11:35), «АБН» (11:40) и «Деловой Петербург» (11:55). Данное событие также было малоинтересно федеральной прессе.

Почти десять парков и садов Петербурга с 5 апреля закрыты на традиционную весеннюю просушку. Горожане в течение нескольких недель не смогут попасть в Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли, Никольский сад, Юсуповский сад и сад дворца Юсуповых.

Ограничения связаны с восстановлением объектов после зимнего сезона. Большое количество влаги может негативно сказаться на покрытии дорожек из-за посетителей. Официально просушка длится до конца апреля. В случае благоприятных погодных условий работы по приведению парков в порядок займут две или три недели.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Фонтанка.ру», «Невские новости» и «Деловой Петербург».