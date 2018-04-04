Петербургский ЗакС поддержал плавучие гостиницы

Петербургский ЗакС утвердил в первом чтении законопроект о создании плавучих гостиниц, сообщает АБН.

Согласно документу, представителям малого и среднего бизнеса предлагают брать в аренду участки городских набережных для размещения водных отелей. Прежде чем подать заявку, бизнесмены должны будут получить права водопользования в Северной столице.

«Во-первых, развитие отелей на воде увеличит номерной фонд Петербурга и тем самым предотвратит значительное повышение стоимости проживания в гостиницах во время проведения крупных городских мероприятий. Во-вторых, при возведении таких плавучих гостиниц застройщик не обременен поиском нового земельного участка, волокиты с оформлением необходимых документов меньше», – сказал автор законопроекта Денис Четырбок.

Участки набережных в центре города предоставляться для плавучих отелей не будут. Однако оппозиционные депутаты Северной столицы опасаются, что городские власти не смогут контролировать этажность подобных гостиниц, поскольку водная поверхность – это ответственность Невско-Ладожского бассейнового водного управления.

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Помимо прочего, парламентарии считают, что не стоит брать пример с Голландии, где плавучие отели – изящный способ приспособить огромное количество барж в нецелевому использованию. В городе на Неве же такого количества плавучих средств просто нет.

Ранее председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев заявлял, что первая плавучая гостиница в Петербурге начнет работу до старта ЧМ-2018. Для отелей на воде Смольный выделил три участка на Неве и Большой Невке.

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