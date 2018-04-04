В ночь на Пасху петербургское метро будет работать круглосуточно

В ночь с 7 на 8 апреля в связи с празднованием Пасхи петербургское метро будет работать без перерыва, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

В период с 02:00 до 04:30 8 апреля будет прекращена продажа проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей. В этом время пассажиры смогут приобрести в кассах только жетоны.

Для входа и выхода посетителей метро будут открыты все вестибюли станций, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 1 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

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Ранее стало известно, что в Пасхальную ночь в городе на Неве запустят ночные автобусы. Для доставки пассажиров к станциям метро организуют движение по 11 маршрутам: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154. Интервал с 00:00 до 06:00 составит 30 минут. Оплатить проезд можно покупкой разового билета и электронным проездным. В постоянном режиме ночные автобусы начнут курсировать с 30 апреля.

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