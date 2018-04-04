  • 4 Апрель 2018
USD 04.04.2018 57.5375 +0.2525
USD ММВБ 12:17 57.8615  
EUR 04.04.2018 70.9207 +0.3169
EUR ММВБ 12:17 71.1080  
Нефть($) 04.04.2018 67.25 1.32
Нефть(p) 04.04.2018 3869.40 +92.60

Смольный придумал мероприятие, чтобы отказать «Зеленой коалиции» митинге

Автор:


© Фото: L!FE

Темы дня

По словам активистов, комитету по законности совсем не важно, на какие данные он опирается при обосновании отказа.

Комитет по законности без причины отказал активистам «Зеленой коалиции» в проведении митинга 4 марта в парке «300-летия Петербурга». В Смольном заявили, что на этот день запланировано проведение фестиваля. Представители движения решили проверить слова представителей Смольного и обнаружили, что в парке нет никаких мероприятий.

Информации о фестивале не было ни на сайте администрации Приморского района, ни на сайте СПб ГБУ «Приморский культурный центр». В связи с этим активисты отправили обращения в прокуратуру, администрацию губернатора и Уполномоченному по правам человека.

Администрация губернатора сразу же перенаправила обращения «Зеленой коалиции» в комитет по законности, который по-прежнему заявляет, что заявителям был отправлен мотивированный отказ.

«Складывается впечатление, что комитету по законности важно только соблюсти бюрократическую процедуру, но не важно, на какие данные он опирается при обосновании отказа. Мы отправим повторное обращение губернатору, к которому приложим ответ комитета», – отмечают активисты.

Читайте также:

«Зеленая коалиция» провела пикеты за роспуск Заксобрания

Это далеко не первая ситуация, когда ведомство злоупотребляет своими полномочиями. В минувшие выходные прошел митинг за отставку председателя комитета по законности, организованный обманутыми дольщиками.

При подаче уведомления о проведении мероприятия, указывая от 200 до 300 адресов, они все равно получали отказ. По словам источника портала «Санкт-Петербург.ру», просходящее – обыкновенная практика Смольного. Когда начинают проходить митинги, то подростковые центры просят организовывать разные мероприятия на всевозможных площадках

Ранее представители движения «Красивый Петербург» создали карту зеленых насаждений, которые находятся под угрозой застройки. Все отмечено более 60 участков. Активисты дают подробную историческую карту о каждом сквере и объясняют, почему нельзя застраивать конкретный участок.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пасха в Петербурге: где отметить Воскресение Христово

    Православные Северной столицы 8 апреля отпразднуют главный день Воскресения Иисуса Христа. На пасхальной неделе пройдут выставки, концерты, мастер-классы и многое другое, точно не заскучать.

    читать далее →

    «Лучше йогурта по утрам»: топ-6 баров с домашними настойками в Петербурге

    Настойки на фейхоа, беконе, тамардинах – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, где можно не только выпить, но и вылечиться.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

    Кто отвечает за срабатывание систем пожарной безопасности? Как и когда проверятся торговые центры? Насколько защищены посетители от огня?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: рефинансирование кредита

    Корреспондент «Санкт-Петербург.ру», пройдя самостоятельно весь путь человека, решившего рефинансировать кредит, убедился: сомневаться не надо, надо действовать.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.04.18
    «Зенит» в борьбе за ЛЧ
    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль
    26.03.18
    Сноуден в новостях блокчейн: получателя и отправителя в биткоин-транзакции можно отследить
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по хоккею 2018: кто станет победителем на этот раз
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по футболу 2018 – кто победит в первенстве на сей раз
    23.03.18
    Чемпионат мира по хоккею 2018 – дневник турнира
    23.03.18
    Чемпионат мира по футболу 2018 – дневник турнира
    22.03.18
    Посещаем надежный автосалон для приобретения машины

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram