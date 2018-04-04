Смольный придумал мероприятие, чтобы отказать «Зеленой коалиции» митинге

Комитет по законности без причины отказал активистам «Зеленой коалиции» в проведении митинга 4 марта в парке «300-летия Петербурга». В Смольном заявили, что на этот день запланировано проведение фестиваля. Представители движения решили проверить слова представителей Смольного и обнаружили, что в парке нет никаких мероприятий.

Информации о фестивале не было ни на сайте администрации Приморского района, ни на сайте СПб ГБУ «Приморский культурный центр». В связи с этим активисты отправили обращения в прокуратуру, администрацию губернатора и Уполномоченному по правам человека.

Администрация губернатора сразу же перенаправила обращения «Зеленой коалиции» в комитет по законности, который по-прежнему заявляет, что заявителям был отправлен мотивированный отказ.

«Складывается впечатление, что комитету по законности важно только соблюсти бюрократическую процедуру, но не важно, на какие данные он опирается при обосновании отказа. Мы отправим повторное обращение губернатору, к которому приложим ответ комитета», – отмечают активисты.

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Это далеко не первая ситуация, когда ведомство злоупотребляет своими полномочиями. В минувшие выходные прошел митинг за отставку председателя комитета по законности, организованный обманутыми дольщиками.

При подаче уведомления о проведении мероприятия, указывая от 200 до 300 адресов, они все равно получали отказ. По словам источника портала «Санкт-Петербург.ру», просходящее – обыкновенная практика Смольного. Когда начинают проходить митинги, то подростковые центры просят организовывать разные мероприятия на всевозможных площадках

Ранее представители движения «Красивый Петербург» создали карту зеленых насаждений, которые находятся под угрозой застройки. Все отмечено более 60 участков. Активисты дают подробную историческую карту о каждом сквере и объясняют, почему нельзя застраивать конкретный участок.

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