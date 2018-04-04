Аэропорты Петербурга и Екатеринбурга предложили переименовать

Аэропорты Пулково и Кольцово должны изменить советские коды LED и SVX (Ленинград и Свердловск) на SPB и EKB (Санкт-Петербург и Екатеринбург). С соответствующим предложением в министерство транспорта обратился депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров. Парламентарий уверен, что такие сокращения не отвечают интересам современного государства.

По словам Петрова, воздушные ворота остаются идеологическими «хранителями» имен Владимира Ленина и Якова Свердлова. Депутат попросил представителей Минтранспорта изучить ситуацию и возможность изменения кодов.

На данный момент Пулково занимает четвертое место в России по объему пассажиропотока. В январе-феврале 2018 года воздушная гавань Петербурга приняла 2,033 млн человек, на 8,1% превысив результат аналогичного периода 2017 года.

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Главным оператором аэропорта Пулково с 2010 года является международный консорциум «Воздушные Ворота Северной Столицы», который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом.



Кольцово – крупнейший региональный воздушный порт России. С 1993 года имеет статус международного. По объему пассажироперевозок уступает только трем московским, петербургскому и симферопольскому аэропортам.



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