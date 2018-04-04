В Петербурге на время ЧМ-2018 у фан-зоны не будут продавать алкоголь в стеклянных бутылках

На время проведения Чемпионата мира по футболу у фан-зоны на Конюшенной площади запретят продавать алкогольную продукцию в стеклянных бутылках, спиртное будет реализовываться только на разлив. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.

Он добавил, что территорию фан-зоны оборудуют тремя дополнительными выходами. Всего на площади смогут разместиться до 15 тыс. человек. По словам Говорунова, власти Северной столицы делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей города.

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Чемпионат мира по футболу пройдет пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Помимо двух столиц, матчи примут Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Калининград и Екатеринбург. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

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