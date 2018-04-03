В Петербурге 4 апреля будет тепло и ветрено

В среду, 4 апреля, в Северной столице будет стоять теплая, но ветреная погода. Днем столбик термометра покажет +7 градусов тепла.

«Ветер ночью юго-западный 2-7 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 гр, в пригородах местами до -8 гр., днем +5...+7 гр. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

На дорогах местами гололедица. Спасатели рекомендуют автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, жителям города выходить на улицу в обуви без каблуков. Восход солнца был в 06:16, закат будет в 19:48.

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