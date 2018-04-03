Следователи начали выемку документов из управления МЧС по Кемеровской области

Сотрудники СК России проводят выемку документации в управлении МЧС по Кемеровской области по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«Следователи проводят выемки документов по всем проверкам, проведенным в ТРЦ, а также по проверкам госконтрактов», – рассказал собеседник агентства, добавив, что следственные действия ведутся уже второй день.

Накануне МЧС передало в СКР документацию о действиях пожарных в «Зимней вишней». Согласно данным ведомства, сигнал о пожаре от очевидца поступил в 16:04 по местному времени, первые пожарные расчеты прибыли на место спустя пять минут и сразу же приступили к спасению людей.

В результате страшной трагедии погибли 64 человека, за медицинской помощью обратились 76 граждан, 14 из них находятся в больнице, среди них двое детей. По факту пожара были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Читайте также:

Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией



По делу о «Зимней вишне» суд арестовал владельца ТРЦ Надежду Судденок, технического директора ТРЦ Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

Главными спонсорами и соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов и экс-предприниматель Игорь Семенов. Первому принадлежат 78% капитала, у второго - 17% активов. Сейчас Штенгелов находится в Австралии и не спешит возвращаться в Россию, однако он пообещал финансово помочь семьям погибших и пострадавших.

Параллельно в интернете набирает ход петиция, адресованная Генпрокуратуре. Более 550 тыс. человек требуют проверить работу профильных органов, выдающих разрешения на работу. В первую очередь – органы пожарного надзора в Кемеровской области.

Президент России Владимир Путин, приезжавший на место происшествия, заявил, что трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.