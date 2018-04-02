На учениях в Ленобласти испытали зенитные ракетные комплексы «Бук-М2»

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» отразили массированный ракетно-авиационный удар (МРАУ) условного противника на учениях в Ленобласти, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Всего в учениях были задействованы более 100 солдат и около 50 единиц военной техники. Военнослужащие отрабатывали прикрытие наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха.

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В этой роли выступали самолеты разных типов – истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8АМТШ. Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены. При отражении ударов боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» произвели более десяти электронных пусков.

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