В Петербурге 2 апреля будет дождливо и ветрено

В Петербурге 2 апреля будет ветрено и дождливо. Температура воздуха днем – от трех до пяти градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

«Облачно. Ночью и утром мокрый снег, налипание мокрого снега, днем дождь. Ветер восточный, юго-восточный, днем переходящий к южному 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 гр. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться», – рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 06:22, закат будет в 19:43. После захода солнца температура не изменится.

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