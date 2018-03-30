В Петербурге 2 апреля «посинеет» Дворцовый мост

В понедельник, 2 апреля, Дворцовый мост подсветят синим цветом в честь международной акции «Зажги синим», сообщает «Мойка 78» со ссылкой на «Ленсвет».

Это будет сделано дистанционно, из диспетчерского пункта. Для подсветки используют более 600 единиц энергосберегающего светотехнического оборудования.

Акция проводится в поддержку людей, страдающих аутизмом. В этот день в разных странах синим подсвечивают достопримечательности, запускают в небо надувные шары соответствующего цвета. В городе на Неве организатором мероприятия выступит благотворительный фонд «Выход в Петербурге».

Ранее, 24 марта, «Ленсвет» отключил подсветку главных петербургских достопримечательностей в «Час Земли». Жители города могли увидеть блэкаут в Петропавловском соборе, на Дворцовой набережной, стрелке Васильевского острова, Большеохтинском мосту и Смольном соборе.



С 15 февраля по 2 марта Дворцовый мост подсвечивался красным цветом в честь китайского Нового года. В это же время в Новоманежном сквере ярко светились 60 тканевых красных китайских фонариков.



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