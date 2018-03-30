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Оттенки любви: Роскомнадзор внес Gay.ru в реестр запрещенных сайтов

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Ведомство потребовало удалить с портала информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения.

Роскомнадзор на основании решения Алтайского районного суда Хакасии внес в реестр запрещенных сайтов портал Gay.ru, посвященный жизни ЛГБТ-сообщества. Ведомство требует от редакции удалить запрещенную информацию, однако, по словам главного редактора Эда Мишина, не уточняет какую.

Руководство сайта планирует подать на надзорное ведомство жалобу, подчеркивая, что портал предназначен для лиц, старше 18 лет, о чем содержит соответствующую пометку.

«Мы были с вами 20 лет, начиная с сентября 1997 года. Оставайтесь на связи, используя доступные средства свободного перемещения в Интернете», – говорится в сообщении редакции сайта.

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В решении суда, принятом в ноябре прошлого года, отмечется, что размещенная на сайте информация может вызвать у несовершеннолетних детей интерес к «искаженности представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений и возникновения желания заняться нетрадиционными сексуальными отношениями, что представляет реальную угрозу их здоровью».

Ранее основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил, что не передаст Роскомнадзору требуемые ключи шифрования от мессенджера. По словам российского программиста, его команда продолжит отстаивать принципы свободы и конфиденциальности.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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