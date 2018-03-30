  • 31 Март 2018
USD 31.03.2018 57.2649 -0.4977
USD ММВБ 00:05 57.1307  
EUR 31.03.2018 70.5618 -0.5324
EUR ММВБ 00:05 70.4472  
Нефть($) 30.03.2018 69.35 +0.03
Нефть(p) 30.03.2018 3971.32 -32.78

Юлия Скрипаль начала есть и пить в больнице

Автор:


© Фото: Facebook / Юлия Скрипаль

Темы дня

Дочь бывшего полковника ГРУ быстро приходит в себя.

Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля пришла в себя после отравления, сообщает Sky News. Она употребляет пищу и пьет в больнице, разговаривает. Ее отец находится критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии. Врачи считают, что риск для здоровья людей, которые могли контактировать со Скрипалями, минимальный.

Несмотря на то, что женщина идет на поправку, она до сих пор находится под круглосуточным наблюдением медиков. Британские правоохранители считают, что Юлия Скрипаль сможет дать ценную информацию об обстоятельствах отравления, которое привело к международном скандалу.

Читайте также:

Русская рулетка: как отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля

Экс-разведчик и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании 4 марта, их нашли в бессознательном состоянии на скамейке торгового центра города Солсбери. Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Россия ответила симметрично. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин.

В понедельник, 26 марта, США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля. В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона. Министерство иностранных дел до 1 апреля закроет американское консульство в Петербурге, вышлет из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пасха в Петербурге: где отметить Воскресение Христово

    Православные Северной столицы 8 апреля отпразднуют главный день Воскресения Иисуса Христа. На пасхальной неделе пройдут выставки, концерты, мастер-классы и многое другое, точно не заскучать.

    читать далее →

    «Лучше йогурта по утрам»: топ-6 баров с домашними настойками в Петербурге

    Настойки на фейхоа, беконе, тамардинах – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, где можно не только выпить, но и вылечиться.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

    Кто отвечает за срабатывание систем пожарной безопасности? Как и когда проверятся торговые центры? Насколько защищены посетители от огня?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: рефинансирование кредита

    Корреспондент «Санкт-Петербург.ру», пройдя самостоятельно весь путь человека, решившего рефинансировать кредит, убедился: сомневаться не надо, надо действовать.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль
    26.03.18
    Сноуден в новостях блокчейн: получателя и отправителя в биткоин-транзакции можно отследить
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по хоккею 2018: кто станет победителем на этот раз
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по футболу 2018 – кто победит в первенстве на сей раз
    23.03.18
    Чемпионат мира по хоккею 2018 – дневник турнира
    23.03.18
    Чемпионат мира по футболу 2018 – дневник турнира
    22.03.18
    Посещаем надежный автосалон для приобретения машины
    20.03.18
    Ищем поставщика оборудования для производства строительных материалов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram