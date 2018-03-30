Юлия Скрипаль начала есть и пить в больнице

Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля пришла в себя после отравления, сообщает Sky News. Она употребляет пищу и пьет в больнице, разговаривает. Ее отец находится критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии. Врачи считают, что риск для здоровья людей, которые могли контактировать со Скрипалями, минимальный.

Несмотря на то, что женщина идет на поправку, она до сих пор находится под круглосуточным наблюдением медиков. Британские правоохранители считают, что Юлия Скрипаль сможет дать ценную информацию об обстоятельствах отравления, которое привело к международном скандалу.

Читайте также:

Русская рулетка: как отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля



Экс-разведчик и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании 4 марта, их нашли в бессознательном состоянии на скамейке торгового центра города Солсбери. Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Россия ответила симметрично. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин.

В понедельник, 26 марта, США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля. В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона. Министерство иностранных дел до 1 апреля закроет американское консульство в Петербурге, вышлет из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

