В Москве простились с Олегом Анофриевым

В пятницу, 30 марта, в Центральной клинической больнице управления делами президента состоялось прощание с народным артистом России Олегом Анофриевым, в котором приняли участие друзья актера – Александр Олешко и Евгений Герасимов.

Похороны пройдут на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Московской области.

Анофриев скончался 28 марта на 88 году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования в связи со смертью актера выразили прездент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, отметивший его невероятную способность заряжать энергией добра.

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Анофриев известен благодаря озвучке практически всех персонажей мультфильма «Бременские музыканты» и песне «Спят усталые игрушки» из передачи «Спокойной ночи, малыши». На его счету более 60 ролей в кино, среди них «Девушка с гитарой» (1958), «Сказка о потерянном времени» (1964), «Друзья и годы» (1965), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987).

С 1954 года Анофриев работал Театре им. Маяковского и Театре Моссовета. В 1990-х годах он вел передачи «Сказочный полдник» и «Домашняя библиотека» на телевидении. В 1992 году дебютировал как режиссер, снял фильм «Быть влюбленным», к которому сам написал музыку.