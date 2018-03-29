Автор бренда Blue Moon выпустит безалкогольное пиво с марихуаной

Один из основателей пивного бренда Blue Moon Belgian White Кит Вилла решил реформировать алкогольный рынок и выпустить безалкогольное пиво с тетрагилдроканнабинолом (психоактивное вещество, содержащееся в марихуане, – прим.ред.). Напиток будет предлагаться в трех разных вариантах, в зависимости от степени опьяняющего вещества.

Читайте также:

Тренд на ЗОЖ: спортсмены выбирают безалкогольное пиво

«Если потребитель хочет посмотреть матч за Суперкубок, выпить «шестерку» пива и не одуреть, он может выбрать легкое пиво. При этом уровень опьянения будет примерно соответствовать тому, если бы он выпил аналогичное количество пива крепостью 4-4,5%», – сказал Вилла.

Выращивать каннабис, который понадобится для производства пива, планируют в американском штате Колорадо, где легализовано рекреационное потребление марихуаны. Технология производства напитка запланирована следующим образом: тетрагилдроканнабинол (ТГК) будет добавляться в пиво, уже лишенное алкоголя.

Читайте также:

«Лучше йогурта по утрам»: топ-6 баров с домашними настойками в Петербурге



Партнерская компания Виллы ebbu разработала методику дозировки ТГК, чтобы одурманивающий эффект соответствовал содержанию алкоголя в обычном пиве. Ощущения человека будут зависеть от особенностей организма, однако в целом потребитель сможет определить, как подействует на него то или иное количество пива с марихуаной (в сравнении с аналогичным количеством алкогольного пива).

Что касается линейки Blue Moon, то это популярное белое пиво, которое обычно подается с ломтиком апельсина. Необычнный вкус и подача привлекли в ряды любителей бельгийского пива миллионы потребителей. Однако теперь продвижением бренда займется другой человек. Вилла, работавший в компании Coors с 1995 года, покинул свой пост ради новой идеи с марихуаной.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.