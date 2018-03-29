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Власти Петербурга не могут определиться с памятником погибшим при теракте в метро

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© Фото: Anton Vaganov / Reuters

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Родственники погибших больше высказываются «против» установки памятника, чем «за».

Вопрос появления памятника жертвам теракта в петербургском метро находится на стадии обсуждения, сообщил председатель комитета по социальной политики Александр Ржаненков.

«Мы общались с родственниками погибших, но от них предложение об установки памятника не поступало. Вообще, больше высказываются «против» установки памятника, чем «за», – сказал Ржаненков.

Председатель Совета Петербургской региональной общественной организации «Прерванный полет» Георгий Ефименко считает, что обязательно нужно организовать памятное место или повесить мемориальную доску, чтобы родственники погибших могли возложить цветы.

«Многие родные погибших говорят, что, приезжая в город, клали цветы на асфальт несколько раз, но их сметают дворники. Может быть, это будет знак не столько погибшим, сколько всем горожанам, кто собрался в этот момент вместе, весь город был мыслями там», – сказал Ефименко.

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Он добавил, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответит на вопрос об установке памятника в день годовщины теракта, 3 апреля, когда посетит памятный концерт в БКЗ «Октябрьский». За неколько часов до концерта, в 13:00, в Измайловском соборе отслужат панихиду по погибшим, в 14:00 состоится возложение цветов у станции метро «Технологический институт».

Взрыв в вагоне подземки прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта пострадали почти 100 человек, из них 16 граждан, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова, погибли.

Соучастника теракта Обида Абдыраимова Московский окружной суд признал виновным по статье «Содействие террористической деятельности». Вербовщик запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» проведет пять лет в колонии общего режима.

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