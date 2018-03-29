Полтавченко попросили объяснить перераспределение средств в метро

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев направил запрос губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко с просьбой рассказать о причинах перераспределения средств со строительства Красносельско-Калининской линии метро в пользу достройки Фрунзенского радиуса.

По мнению Цивилева, данное решение принято не в интересах жителей Красносельского района, который не имеет ни одной станции метро, однако является лидером по показателям ввода нового жилья.

Депутат отмечает, что в позапрошлом году в районе был построен 101 дом на 12,5 тыс. квартир, в 2017 году сохранилась такая же тенденция.

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Ранее Полтавченко подписал постановление, предполагающее смену приоритетов при строительстве новых станций. В связи с новой политикой Смольного по подземке финансирование Красносельско-Калининской линии было урезано на 4,1 млрд рублей. На строящиеся станции Фрунзенского радиуса, которые должны сдать в декабре этого года, добавили 3,8 млрд рублей.

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