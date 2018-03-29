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Власти Петербурга пересмотрят требования к торговым центрам

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© Фото: Instagram / @dankovalen

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Всю инфраструктуру развлечений и общепита предложили перенести на первые этажи.

Власти Петербурга хотят пересмотреть требования к торговым центрам после трагедии в Кемерово. Об этом рассказал вице-губернатор Игорь Албин в своем Telegram-канале.

По его словам, нужно перенести ТРК площадью более 1000 кв.метров за черту города и переместить всю инфраструктуру развлечений и общепита на первые этажи.

Сейчас ресторанные дворики и кинотеатры находятся на самых верних этажах торговых центров. По мнению вице-губернатора, это сделано исключительно из финансовых соображений, в надежде на то, что посетители по пути будут заходить в попадающиеся магазины.

Албин подчеркнул, что власти и собственники ТРК забыли, что главная задача подобных объектов обеспечивать максимальную безопасность и комфорт своим клиентам. СНИПы и ГОСТы, строительные нормативы и правила должны работать на формирование качественной среды.

В результате страшного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, за медицинской помощью обратились 76 граждан, 14 из них находятся в больнице, среди них двое детей.

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По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На данный момент по делу о пожаре на два месяца арестована владелец ТРК Надежда Судденок (ранее избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России»), задержаны технический директор Георгий Соболев, электромонтер Александр Никитенко, отвечавший за пожарную безопасность, а также глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.

Параллельно в интернете набирает ход петиция, адресованная Генпрокуратуре. Почти 400 тыс. человек требуют проверить работу профильных органов, выдающих разрешения на работу. В первую очередь – органы пожарного надзора в Кемеровской области.

Президент России Владимир Путин, приезжавший на место трагедии, заявил, что трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.

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