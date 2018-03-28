Петербургские депутаты предложили оснастить многоэтажки датчиками утечки газа

Депутаты петербургского ЗакСа в третьем чтении приняли проект поправок в федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», сообщает АБН.

Парламентарии предложили размещать в многоквартирных домах датчики утечки газа, которые позволять избежать трагедии при возможной утечке. Инициативу нижней палаты парламента Северной столицы рассмотрят в Госдуме.

«Наиболее эффективной мерой по снижению количества и тяжести аварий является оснащение каждой квартиры бытовыми газосигнализаторами. Указанные комплекты не только зафиксируют повышение концентрации бытового газа на ранней стадии, но и автоматически проинформируют диспетчерские службы о факте возникновения аварийного случая», – говорится в пояснительной записке к документу.

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Только в марте этого года из-за утечки газа случились два страшных взрыва в Петербурге и Мурманске. В доме на проспекте Обуховской обороны оказались повреждены восемь квартир, пострадали три жильца. В столице Заполярья на улице Свердлова обрушились три этажа, погибли два человека.

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