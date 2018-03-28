У Исаакиевского собора пройдет детский крестный ход

В воскресенье, 1 апреля, в 09:00 утра в Исаакиевском соборе пройдут Божественная литургия и крестный ход, в котором примут участие воспитанники воскресных петербургских школ, сообщает Смольный.

Богослужение в этот день возглавит митрополит Санкт-Петербурга и Ладожский Варсонофий, специально для праздника в собор привезут пальмовые ветви.

Вербное воскресенье – один из важнейших праздников Русской православной церкви. Согласно Библии, въезжающего в Иерусалим Иисуса Христа встречали пальмовыми ветками (священное растение у древних евреев).

В нашей стране их заменили на вербу, так как она является предвестником весны. В Италии таким символом стали оливковые деревья, во Франции - розмарин.

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