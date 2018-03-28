В Петербурге руководителям госучреждений хотят сократить зарплату

В Петербурге руководителям государственных учреждений и директора предприятий могут лишиться части зарплаты.

Депутаты петербургского ЗакСа одобрили во втором чтении закопроект, запрещающий устанавливать себе куда более высокие оклады, чем у рядовых сотрудников.

Один из авторов законопроекта Денис Четырбок подчеркнул, что зарплата руководителя по сравнению со средней зарплатой подчиненного должна быть не больше, чем в восемь раз.

«Начальники, которые начнут незаконно завышать себе зарплаты, будут привлечены к строгой ответственности, вплоть до увольнения», – отметил депутат, добавив, что премиальные выплаты, компенсации дополнительно к окладу тоже входят в необходимую кратность.

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Проект предполагает, что информация о зарплатах членов администраций бюджетных организаций будет размещаться на официальных сайтах госорганов. При формировании их оклада будет учитываться коэффициент уровня влияния на экономику Петербурга.

Ранее Четырбок вместе с депутатом ЗакСа Марией Щербаковой предложил наказывать рублем за оставленные в метро вещи. По словам парламентариев, забытый багаж приводит к проверкам станций и неудобствам обычных горожан. Сегодня Смольный согласился с доводами депутатов. В ближайшее время в правила пользования петербургской подземки внесут несколько изменений.

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