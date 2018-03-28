В Москве скончался Олег Анофриев

В Москве на 88 году жизни скончался народный артист России Олег Анофриев. О смерти актера и режиссера сообщил в своем Facebook Александр Олешко.

«Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное», – написал Олешко.

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Анофриев известен благодаря озвучке практически всех персонажей мультфильма «Бременские музыканты» и песне «Спят усталые игрушки» из передачи «Спокойной ночи, малыши».

На его счету более 60 ролей в кино, среди них «Девушка с гитарой» (1958), «Сказка о потерянном времени» (1964), «Друзья и годы» (1965), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987).

С 1954 года Анофриев работал Театре им. Маяковского и Театре Моссовета. В 1990-х годах он вел передачи «Сказочный полдник» и «Домашняя библиотека» на телевидении.

В 1992 году дебютировал как режиссер, снял фильм «Быть влюбленным», к которому сам написал музыку.