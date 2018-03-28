В Ижевске умер Виктор Калашников

Советский и российский конструктор Виктор Калашников скончался в возрасте 75 лет в Ижевске, сообщается на официальном сайте университета ИМИ-ИжГТУ.

Церемония прощания состоится 30 марта в ритуальном зале «Небеса», похороны пройдут на Южном кладбище.

Калашников-младший после окончания института работал в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода. Он принимал участие в совершенствовании автомата Калашникова, помог сделать оружие более долговечным и устойчивым.

Под его руководством были разработаны пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН», блокировка ударника для карабина «Медведь-3».

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Концерн «Калашников» (ранее НПО «Ижмаш»), где трудились отец и сын, является крупнейшим российским производителем боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра гражданской продукции – охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента. Предприятие было основано в 1807 году. Сейчас входит в госкорпорацию «Ростех».