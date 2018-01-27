В Московском парке Победы повязали ленты в честь снятия блокады

В Московском парке Победы в честь 74 годовщины полного снятия блокады возобновили традицию повязывать ленты на деревья в память о погибших.



Место было выбрано не случайно. Во время войны здесь располагался кирпичный завод, переоборудованный в крематорий. За 876 дней блокады здесь были сожжены останки около 800 тыс. человек.



Ветераны, выступавшие на сцене, просили собравшихся помнить о своих предках, которые после окончания войны высадили в парке около 17 тыс. саженцев, помечая их лентами в память о людях, отдавших жизнь за Ленинград.

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За 73 года деревья выросли, однако память о жертвах блокады остается с нами. Представители «Российского движения школьников» и «Тинейджер плюс» Влада, Галина, Алена и Иван подчеркнули, что пришли в парк по зову сердца.

По их словам, в советские времена почтить память погибших в парк приходили пенсионеры. Они же готовы перехватить «эстафету времени» и помнить тех, кто защитил один из самых красивых городов на Земле.