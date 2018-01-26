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В Петербурге увеличат количество вагонов метро на нескольких линиях

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Длинные поезда начнут ходить в подземке после ввода в эксплуатацию электродепо «Южное».

На «оранжевой» и «фиолетовой» ветках петербургского метро увеличат количество вагонов после ввода в эксплуатацию электродепо «Южное», сообщает АБН со ссылкой на пресс-службу подземки.

Тестирование длинных составов проводится в подземке с октября 2017 года. На ряде станций поезда останавливаются дальше, чем обычно.

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