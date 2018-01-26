В Петербурге начали проектирование станции метро «Планерная»

Смольный объявил о начале проектирования станции метро «Планерная» на «зеленой» ветке, сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Станцию обещают возвести в Приморском районе города в 2024-2025 годах. Проект планировки «Планерной» подготовили еще в 2011 году за 776,5 млн рублей, теперь его нужно обновить до 30 января 2019 года.

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Власти города полагают, что новая станция метро, где расположится пересадочный узел с «зеленой» на «фиолетовую» линии, разгрузит станцию «Комендантский проспект», пассажиропоток которой превышает 1,7 млн человек в месяц.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что станции Невско-Василеостровской линии «Беговая» и «Новокрестовская» будут открыты для пассажиров в мае этого года, в это же время в эксплуатацию введут три станции Фрунзенского радиуса – «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Южную», а также метродепо «Южная».