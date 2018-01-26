Госдума одобрила продажу Финляндии дома Даниэльсона в Петербурге

В пятницу, 26 января, Госдума ратифицировала межправительственное соглашение о продаже Финляндии дома Даниэльсона на Большой Конюшенной улице в Петербурге.

Ранее финская сторона арендовала здание, в котором с 1890 по 1918 год жил автор первого полного перевода «Капитала» Карла Маркса, русский экономист Николай Даниэльсон.

«Дом Даниельсона находится в настоящее время в состоянии ремонта, там сидят прочно финские структуры. Власти города на всех уровнях, а также жители согласны с его передачей Финляндии», – сказал глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

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Сейчас в особняке находятся представительства финских организаций, таких как Институт Финляндии, Финско-Российская торговая палата, финская школа, представительства городских властей Хельсинки, Тампере, Котка и Турку.

Общую стоимость помещений дома оценивают в 508,1 млн рублей. Все вырученные средства направят в федеральный бюджет.