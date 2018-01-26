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Смертельный переезд на Туристской улице оборудовали светодиодными полосами

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Работа светодиодных полос синхронизирована со световой и звуковой сигнализацией.

На переходе через железнодорожные пути на Туристской улице в пилотном режиме запустили светодиодные полосы, сообщает пресс-служба ОЖД. Их работа синхронизирована со звуковой и световой сигнализацией.

«При приближении поезда звучит предупредительный сигнал, загорается красный свет светофоров, светодиодные полосы также светятся красным светом. Для продления срока службы конструкция защищена специальным особо прочным стеклом, которое защищает полосы от попадания влаги и от любого механического воздействия, в том числе и вандального характера», – рассказали в ОЖД.

В течение 2017 года на злополучном переходе погибли семь человек. Ранее депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Михаил Амосов просил губернатора Георгия Полтавченко оборудовать переход шлагбаумами. В Смольном же на данный момент рассматривают строительство подземного перехода под железнодорожными путями.

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