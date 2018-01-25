В ночь на 26 января закроют движение по Тучкову мосту

Движение по Тучкову мосту закроют в ночь на 26 января, сообщает пресс-служба «Мостотреста». Проехать по переправе будет невозможно с 01:00 до 05:00, разводка в это время осуществляться не будет.

Во время предыдущей разводки моста, которая случилась в ночь на 19 января, сломалась опора контактной сети, через которую осуществлялось движение трамваев и троллейбусов. Ремонт столба, упавшего по вине монтажников, занял три дня. Движение электротранспорта по переправе было закрыто.

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Это был первый серьезный инцидент после реконструкции Тучкова моста, открывшегося для движения в ноябре. Работы на переправе, где полностью обновили разводной пролет и заменили устаревшие механизмы, были завершены на полгода раньше срока.

Навигация в Петербурге завершилась 30 ноября 2017 года. Разводки мостов по графику на Неве и Малой Неве не будут проводится с 30 ноября по 10 апреля, на руках Невы – с 15 ноября по 20 апреля.