В Каповой пещере Башкирии нашли первобытное изображение верблюда

Древнее изображение верблюда, сделанное более 15 тыс. лет назад, обнаружили в Каповой пещере, расположенной на территории Башкирии, сообщают «Аргументы недели».

Пещера, находящаяся в заповеднике «Шульган-Таш», уже давно известна археологам. Именно в ней найдены несколько наскальных рисунков первобытного человека эпохи неолита, выполненных, в основном, охрой. На стенах изображены животные, хижины, лестницы и треугольники.

Читайте также:

Российские ученые разработали систему для автономной жизни на Марсе



«Верблюда» удалось обнаружить в результате новых работ по расчистке стен. Первоначально были видны только его задние ноги. Ученые думали, что это изображение человека.

Теперь специалистам ясно, что более 15 тыс. лет назад «корабли» пустынь жили и в этих местах. Предполагается, что ценная находка станет одной из главных в экспозиции музея «Шульган-Таш», который планируется открыть в 2020 году.