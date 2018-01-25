Россияне поддержали атлетов, готовящихся выступить на Олимпиаде

Наши спортсмены должны принять участие в зимней Олимпиаде, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования «Левада-центра». Согласно опросу, 71% россиян считает, что на Играх нужно показать себя, даже несмотря на нейтральный флаг. Около 20% жителей страны думают наоборот.

При этом все респонденты выразили довольно стабильный интерес к самой Олимпиаде: 15-20% из них систематически смотрят телетрансляции, еще 47-49% интересуются отдельными видами состязаний. 19% жителей страны заявили, что ограничатся просмотром обзоров в новостях.

Участники опороса назвали виновных в недопуске Олимпийского комитета России до Игр. Так 37% россиян уверены, что за допинговый скандал должно отвечать министерство спорта, 17% считают, что за случившееся должны ответить тренеры и врачи, которые давали спортсменам запрещенные препараты. Еще 15% опрошенных заявили, что не стоит никого винить.

Опрос «Левада-центра» проходил с 19 по 23 января 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов России. Социологи общались с респондентами на дому.

Скандал с допингом длится на протяжении двух лет. В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения запрещенных веществ в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты допинг-проб по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад ВАДА. В СК утверждают, что информатор ВАДА Григорий Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам.

В начале декабря МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018. До Игр в корейском Пхенчхане допустят только «чистых» спортсменов, которые пройдут соответствующую проверку. Выступать они будут под нейтральным флагом и, в случае победы, не услышат родной гимн.