Родственники жертв авиакатастрофы над Синаем подали в суд три иска на 18 млрд рублей

Порядка 30 родственников жертв авиакатастрофы самолета А321 над Синайским полуостровом подали три компенсационных иска на 18 млрд рублей в Замоскворецкий суд Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.

Два из них рассмотрят по существу 29 января, еще по одному сегодня пройдет досудебная подготовка. Также 25 января рассмотрят первый иск от 118 родственников погибших, которые просят возместить более чем 93 млрд компенсации. Все заседания пройдут в закрытом режиме, так как в деле содержатся сведения, содержащие коммерческую тайну.

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Ответчиками по иску заявлены авикомпания «Когалымавиа», страховые компании «Ингосстрах» и «Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти», туристическая компания Brisco и компания «ЭирКап». Как отмечает адвокат Анатолий Кучерены, представляющий интересы истцов, иски поданы в рамках Монреальской конвенции, которая устанавливает более высокую компенсацию, нежели российское законодательство, и регулирует только международные воздушные перевозки.

Крупнейшая авиакатастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года. Лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший перелет из Шарм-эш-Шейха в Петербург, разбился на Синайском полуострове в Египте. Трагедия унесли жизни 217 пассажиров и семи членов экипажа.

В ФСБ признали, что причиной крушения воздушного судна стал теракт. В конце октября 2017 года а Румболовской горе во Всеволожске открыли мемориал «Сад памяти». Художественная подсветка памятника позволит видеть его в темное время суток с Дороги жизни.