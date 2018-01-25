  • 26 Январь 2018
USD 26.01.2018 55.9288 +-0.4600
USD ММВБ 00:05 55.9224  
EUR 26.01.2018 69.4580 +0.0096
EUR ММВБ 00:05 69.3420  
Нефть($) 25.01.2018 70.07 1.07
Нефть(p) 25.01.2018 3918.93 +28.10

Юрист подал в суд на петербургский парламент из-за галстука

Автор:


© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Темы дня

Истец возмутился существующим дресс-кодом в ЗакСе.

Юрист Сергей Попов оспорил ношение галстуков в ЗакСе, подав иск в Октябрьский суд Петербурга, сообщает «Фонтанка». Истец утверждает, что в городском парламенте отказались представить документ, регламентирующий обязательную форму одежды, в том числе ношение галстука.

Попов счел, что таким образом было нарушено его законное право на получение информации. По его словам, его «нервирует» тот факт, что его могут наказать за неисполнение неизвестных ему обязанностей.

Читайте также:

Спикер ЗакСа Макаров публично отругал сотрудницу Смольного за трикотажную кофту

Осенью 2017 года спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров ввел строгий дресс-код для депутатов. Парламентариев и их помощников отказывались пускать в здание без галстуков.

В Мариинский дворец не смогли попасть помощник депутата Госдумы и начальник госпиталя ветеранов войн. В 2016 году в «черный список» Макарова попали каблуки-шпильки, а также обувь без бахил.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    День полного снятия блокады Ленинграда: как Петербург отпразднует 74-ю годовщину

    Где возложат цветы в память о погибших, когда пройдет праздничный салют над Невой, какие яркие события запланированы в городе на Неве – в специальной афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Бесконечная баллада о любви: афиша Петербурга к 80-летию Владимира Высоцкого

    В память о великом советском поэте петербургские артисты будут петь его песни, читать его стихи и вспоминать истории о нем. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные мероприятия, посвященные Высоцкому.

    читать далее →

    Халява, приди: афиша Петербурга ко Дню студента

    Где весело отметить Татьянин день так, чтобы не спустить всю стипендию за вечер, но было о чем рассказать внукам.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018: как воспользоваться бесплатным транспортом?

    Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для болельщиков будут доступны бесплатные авиабилеты, билеты на специальные бесплатные поезда и автобусы, а также предусмотрен бесплатный проезд по платным трассам. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно сделать, чтобы с минимальными затратами посетить матчи ЧМ-2018.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.01.18
    Торговые центры стали одним из самых популярных мест досуга для жителей России
    24.01.18
    Недорогие куклы на все вкусы: где и как искать
    15.01.18
    Изготовление предвыборных печатных агитационных материалов для выборов президента РФ 18 марта 2018 года
    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram