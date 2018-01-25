Юрист подал в суд на петербургский парламент из-за галстука

Юрист Сергей Попов оспорил ношение галстуков в ЗакСе, подав иск в Октябрьский суд Петербурга, сообщает «Фонтанка». Истец утверждает, что в городском парламенте отказались представить документ, регламентирующий обязательную форму одежды, в том числе ношение галстука.

Попов счел, что таким образом было нарушено его законное право на получение информации. По его словам, его «нервирует» тот факт, что его могут наказать за неисполнение неизвестных ему обязанностей.

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Осенью 2017 года спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров ввел строгий дресс-код для депутатов. Парламентариев и их помощников отказывались пускать в здание без галстуков.

В Мариинский дворец не смогли попасть помощник депутата Госдумы и начальник госпиталя ветеранов войн. В 2016 году в «черный список» Макарова попали каблуки-шпильки, а также обувь без бахил.