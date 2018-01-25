Стали известны подрядчики на проектирование велодорожек в Петербурге

Компании «Стройпроект» и АСП «Северо-Запад» победили в конкурсе на право проектирования велодорожек в Петербурге, сообщается на сайте госзакупок.

Первый маршрут пройдет по набережной реки Карповки; на участке от Морского проспекта до Парка 300-летия; от проспекта Культуры по Тихорецкому проспекту до проспекта Тореза, затем до Институтского проспекта через Парк Лесотехнической академии к Парголовской улице до Кантемировской улицы.

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Второй маршрут соединит набережные реки Фонтанки и Обводного канала. Третий пройдет по улице Типанова (от проспекта Юрия Гагарина), по проспекту Славы до Софийской улицы и от Бухарестской в центр города.

Победители конкурса должны разработать и предоставить готовые проекты к сентябрю 2018 года. Все три проекта обойдутся Смольному в 40,5 млн рублей.

Конкурсы были объявлены в начале декабря 2017 года. Ранее сообщалось, что в текущем году в Северной столице проложат 40 км новых велодорожек за 215,2 млн рублей.