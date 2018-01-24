ЗакС поддержал идею сдавать заброшенные здания в Петербурге за рубль

Заброшенные и никем не используемые исторические здания в Петербурге предлагают сдавать в аренду по цене один рубль за один кв. метр в год, сообщает АБН. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты ЗакСа.

Согласно документу, льготные условия аренды будут распространяться на объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и принадлежащие городу. Арендатор будет определяться на конкурсной основе. Здание будет передаваться на 49 лет с условием, что ремонт сделают в первые семь лет.

Читайте также:

Депутаты ЗакСа обяжут Смольный публиковать соглашения с частными компаниями



На данный момент правительство Петербурга насчитало 30 подобных зданий. В том случае, если арендатор нарушит условия соглашения, город имеет право расторгнуть договор и обратиться в суд. Следить за ходом выполнения всех работ и условий пользования будет профильное ведомство Смольного.