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Реставрацию Спаса на Крови завершат в 2025 году

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© Фото: Telegram / Игорь Албин

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На ремонт одной из главных святынь Петербурга потратят около 250 млн рублей.

Реставрацию Спаса на Крови планируют завершить в 2025 году, стоимость работ составит около 250 млн рублей, сообщает Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

По словам чиновника, восстановительные работы в храме ведутся с июля 2017 года. Планируется реставрация сохранившейся цветной керамической черепицы и воссоздание утраченной, ремонт конструкции шатра.

«Из-за аварийного состояния кровли и угрозы намокания несущих кирпичных конструкций разобрана черепица от основания шатра до 14 ряда. После разборки обнаружили аварийное состояние кладки кокошников шатра и стальной обрешетки. Разработан проект усилении конструкций», – сказал Албин.

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Вице-губернатор добавил, что на данный момент реставраторы выполняют расчистку поверхностей эмали купола от пыли и копоти. Утраченную черепицу воссоздают в петербургской керамической мастерской.

Первый этап реставрации завершится в марте 2018 года. К этому моменту должны быть восстановлена металлическая стропильная система и центральная глава собора. Второй этап предполагает реставрацию фасадов, крыши и купола храма.

Памятник федерального значения Спас на Крови возвели по указу императора Александра III в 1883-1907 годах на месте, где 1 марта 1881 года был смертельно ранен император Александр II. Передача храма на баланс Исаакиевского собора состоялась в 1971 году. Что касается туристической привлекательности Спаса на Крови и Исаакия, то в 2017 году их посетили более 3,8 млн туристов.

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