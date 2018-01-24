Сайт Russiangate заблокировали после расследования о недвижимости главы ФСБ

Сайт Russiangate, специализирующийся на коррупционных расследованиях, заблокировали через три часа после публикации материала о возможной незадекларированной элитной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова.

«Нас заблокировали. Из-за текста про незадекларированную недвижимость Бортникова. Вот так, через три часа после публикации, безо всяких официальных санкций», – написала редактор сайта Александрина Елагина в своем Twitter.

Автор расследования Светлана Зобова утверждает, что в безымянном поселке, расположенном на Заречной дороге под Сестрорецком, находится элитная недвижимость директора ФСБ, его родственников и коллег. Кадастровая стоимость земельного участка и зарегистрированных на нем помещений оценивается почти в 49 млн рублей.

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Росреестр скрывает информацию об этой земле, не указывая собственника, говорится в материале. Однако после того, как журналисты пропустили файл не через официальный декодер федеральной кадастровой службы, выяснилось, что участком по-прежнему владеет некий Александр Бортников.

В Роскомнадзоре объяснили, что ресурс Russiangate был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности, сообщает «Эхо Москвы». При этом решение датируется 2015 годом, когда такого проекта еще не существовало.