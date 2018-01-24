ЗакС узаконил только одну остановку для межрегиональных автобусов

Законодательное собрание Петербурга приняло законопроект, устанавливающий только одну остановку для межрегиональных автобусов, сообщает АБН. Она расположится на автовокзале на Обводном канале.

Большинство парламентариев считают, что новый закон должен снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города. Помимо прочего, решаются вопросы с безопасностью.

Член фракции «Справедливая России» Алексей Ковалев считает, что законопроект лоббистский. По его мнению, это решение сделает невозможным отправления с остановок у Московского вокзала и гостиницы на Московском проспекте.

Как рассказал телеканалу «78» председатель правления ассоциации заказных перевозчиков Андрей Козырев, данное решение приведет к росту стоимости перевозок в Финляндию, Эстонию и Москву. По его мнению, минимальный рост цен на международные направления составит 10%. Рост цен он объяснил неудачным расположением автовокзала на Обводном, откуда очень проблематично выехать на КАД.

Ситуация с перевозками усугубляется тем, что минувшим летом между администрацией автовокзала и некоторыми перевозчиками возник конфликт, который был связан с ростом платежей на обслуживание. В декабре 2017 года УФАС потребовал от «Пассажиравтотранса» вернуть ушедших из-за конфликта перевозчиков и оштрафовал организацию.