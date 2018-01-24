От ЗакСа потребовали изменить правила аккредитации журналистов

В ЗакСе могут изменить правила аккредитации журналистов после скандала с корреспондентом издания «MR7» Сергеем Кагермазовым. С соответствующим требованием спустя неделю после инцидента к парламенту обратился Союз журналистов Петербурга и Ленобласти.

Корреспондента, имеющего конфликт со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, не пустили в ЗакС и отказали в аккредитации на основании «усиления мер безопасности в Мариинском дворце в связи с терактом, произошедшем в магазине «Перекресток» 28 декабря 2017 года».

Об изменившихся условиях допуска в ЗакС редакции петербургских СМИ не уведомили заранее. В Союзе журналистов подчеркнули, что условия аккредитации корреспондентов в органах власти должны быть равными для всех СМИ и доступными для всего профессионального сообщества. Организация попросила петербургский парламент привести «Положение о порядке аккредитации журналистов при Законодательном Собрании Петербурга» в соответствие с российским законодательством.

Неделей ранее, 17 января, Кагермазова задержали следователи на выходе из ЗакСа, куда он не попал. Не сработали ни его аккредитация, ни разовый пропуск. Затем корреспондента увезли в управление Следственного комитета на набережной Мойки по подзрению в уклонении от призыва.

История с «уклонением от призыва» началась в феврале 2017 года, когда Кагермазов во время брифинга спросил у спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, не стыдно ли ему получать «маленькую зарплату». В ответ председатель парламента предложил отправить журналиста в армию. После этого корреспондента стали преследовать сотрудники военкомата и силовики.



В апреле 2017 года Кагермазову официально разрешили проходить альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной, однако преследование не прекратилось, и журналист уехал на Украину.

В редакции «MR7» считатют, что пристальное внимание к журналисту связано с его публикациями. Корреспондент писал о подаренных курсантам Можайки часах за счет бюджета и даче Шварца на Каменном острове. Неудовольствие Макарова также вызвала публикация деталей из его диссертации, где рассказаывается о воспитании дисциплины в буржуазных армиях при помощи религиозного мракобесия.