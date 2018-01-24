В Купчино заметили гуляющего голодного волка

На одной из АЗС на Софийской улице заметили серого волка, сообщает Пятый канал. Судя по кадрам, взрослый хищник рыщет по городу в поисках пищи.

Очевидцы рассказывают, что видят зверя на автозаправочной станции второй день подряд. Животное немного прихрамывает. По всей вероятности, именно небольшая травма лапы заставило его выйти в город.

Ранее сотрудники угрозыска нашли в подвале одного из жилых домов в Петергофе двухметрового нильского крокодила, который плавал в специально выдолбленном бассейне. Сейчас судьбу рептилии решает прокуратура.