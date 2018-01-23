  • 23 Январь 2018
USD 24.01.2018 56.4115 -0.2146
USD ММВБ 21:17 56.4627  
EUR 24.01.2018 69.0702 -0.1948
EUR ММВБ 21:17 69.3238  
Нефть($) 23.01.2018 69.75 +0.85
Нефть(p) 23.01.2018 3934.70 +33.16

В Госдуме разработают стандарты для школьной охраны

Автор:


© Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Темы дня

К составлению документа привлекут все заинтересованные ведомства.

Нижняя палата парламента обсуждает возможность создания специальной рабочей группы, которая разработает стандарты для обеспечения безопасности общеобразовательных учреждений, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По данным издания, к участию в разработке документа привлекут все заинтересованные ведомства – ФСБ, МЧС, МВД и Росгвардию. Также разрабатывается инициатива, согласно которой в России могут создать частные охранные предприятия, специализирующиеся исключительно на охране школ.

Читайте также:

Трагедии не должны лишать нас здравого смысла

По мнению экспертов, в настоящее время со школьной охраной действительно существуют проблемы. Девятиклассник из Улан-Удэ не смог бы пронести в класс «коктейль Молотова» и топор, если бы вход в школу контролировался охранником.

Ранее стало известно, что образовательных учреждениях Петербурга установят металлодетекторы. В настоящий момент ведомство проводит паспортизацию учебных заведений Северной столицы. По ее результатам закупят необходимое оборудование. Конкретных сроков чиновники не назвали, заверив, что металлодетекторы проявятся во всех школах в ближайшее время.

Читайте также:

Дневник, конспекты, два ствола: почему в России школьники все чаще берутся за оружие

 

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    День полного снятия блокады Ленинграда: как Петербург отпразднует 74-ю годовщину

    Где возложат цветы в память о погибших, когда пройдет праздничный салют над Невой, какие яркие события запланированы в городе на Неве – в специальной афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Бесконечная баллада о любви: афиша Петербурга к 80-летию Владимира Высоцкого

    В память о великом советском поэте петербургские артисты будут петь его песни, читать его стихи и вспоминать истории о нем. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные мероприятия, посвященные Высоцкому.

    читать далее →

    Халява, приди: афиша Петербурга ко Дню студента

    Где весело отметить Татьянин день так, чтобы не спустить всю стипендию за вечер, но было о чем рассказать внукам.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018: как воспользоваться бесплатным транспортом?

    Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для болельщиков будут доступны бесплатные авиабилеты, билеты на специальные бесплатные поезда и автобусы, а также предусмотрен бесплатный проезд по платным трассам. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно сделать, чтобы с минимальными затратами посетить матчи ЧМ-2018.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как праздновали Новый год в центре Ленинграда в 1937 году

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой вспоминает о том, что происходило на площади Урицкого 80 лет назад.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.01.18
    Изготовление предвыборных печатных агитационных материалов для выборов президента РФ 18 марта 2018 года
    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram