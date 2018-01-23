В Госдуме разработают стандарты для школьной охраны

Нижняя палата парламента обсуждает возможность создания специальной рабочей группы, которая разработает стандарты для обеспечения безопасности общеобразовательных учреждений, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По данным издания, к участию в разработке документа привлекут все заинтересованные ведомства – ФСБ, МЧС, МВД и Росгвардию. Также разрабатывается инициатива, согласно которой в России могут создать частные охранные предприятия, специализирующиеся исключительно на охране школ.

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По мнению экспертов, в настоящее время со школьной охраной действительно существуют проблемы. Девятиклассник из Улан-Удэ не смог бы пронести в класс «коктейль Молотова» и топор, если бы вход в школу контролировался охранником.

Ранее стало известно, что образовательных учреждениях Петербурга установят металлодетекторы. В настоящий момент ведомство проводит паспортизацию учебных заведений Северной столицы. По ее результатам закупят необходимое оборудование. Конкретных сроков чиновники не назвали, заверив, что металлодетекторы проявятся во всех школах в ближайшее время.

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