PRISMA объявила о закрытии гипермаркета на Выборгском шоссе

Гипермаркет PRISMA, расположенный в торговом центре «Китай-город» на Выборгском шоссе, закроет свои двери для посетителей, сообщает «Мойка 78». Магазин будет работать до 15 февраля включительно.

Закрытие магазина – новый шаг в программе по сокращению издержек. Соответствующее решение было принято в результате анализа экономической эффективности и жизнеспособности существующих точек сети.

Параллельно с закрытием гипермаркетов, финская компания продолжает экспериментировать, с форматами. Уже этой весной на Владимирском проспекте откроется первый минимаркет сети. В ближайшие пять лет компания планирует открыть порядка двадцати таких магазинов.

В декабре прошлого года компания «О'кей» объявила о закрытии 13 супермаркетов сети в Петербурге. «Супермаркетовый» бизнес за семь млрд рублей приобрела компания X5 Retail Group, владеющая брендами «Карусель», «Пятерочка» и «Перекресток».