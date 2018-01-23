Эрмитаж потратит на борьбу с крысами и тараканами более миллиона рублей

Государственный Эрмитаж потратит на дератизацию и дезинсекцию помещений музея в 2018 и 2019 годах более одного млн рублей. Об этом сообщалось в условиях конкурса, опубликованного на портале госзакупок.

В обработке нуждаются Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый и Новый Эрмитаж, Главный штаб, Меньшиковский дворец, Эрмитажный театр и Фондохранилище. Бороться с тараканами и крысами планируют с помощью средств «Шторм Б» и «Кукарача».

Победителем конкурса стала компания ООО «Биотехнология», предложение которой составило 1,09 млн рублей. Работы будут проводиться с апреля по октябрь два раза в месяц, а с ноября по март – не чаще одного раза в месяц. От крыс помещения музея должны обрабатываться раз в месяц.

Ранее в Эрмитаже переместили с места картины Леонардо да Винчи. В новых витринах полотна «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» отодвинули от прохода и разместили так, чтобы посетителям было удобнее их рассмотреть.