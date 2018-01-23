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В новом газоне «Зенит-арены» искали опасную живность

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© Фото: vk.com/stadium_zenit

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Поле подверглось строгой проверке на весь комплекс карантинных объектов.

Новый рулонный газон из Дании, работы по укладке которого сейчас ведутся на «Зенит-арене», прошел фитосанитарную проверку, сообщили в управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Специалисты исследовали образцы поля на весь комплекс карантинных объектов. По результатам экспертизы опасной живности в газоне обнаружено не было.

Эпопея с заменой покрытия на «Зенит-арене» длится не первый год. С самого открытия стадиона с газоном имеются проблемы. На Кубке конфедерации, прошедшем в городе на Неве летом 2017 года, состояние поля раскритиковал форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

До КК-2017, перед которым провели первую замену покрытия, тестовые игры на поле проводил «Зенит». Экс-наставник петербуржцев Мирча Луческу говорил, что на таком газоне можно сломать ногу. Новую замену поля начали в январе. Следующую проведут в апреле, за несколько месяцев до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

«Зенит-арену» строили десять лет с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, сумма строительства неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

 Пресс-служба управления Росселхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

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