Тучков мост разведут в ночь на 24 января

В ночь на 24 января разведут Тучков мост, сообщили в «Мостотресте». Переправа будет недоступна с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55. Автомобилистов просят заранее выбирать свой маршрут.

Во время предыдущей разводки моста, которую проводили в ночь на 19 января, сломалась опора контактной сети, через которую осуществляется движение трамваев и троллейбусов по переправе. Ремонт столба занял три дня. Движение электротранспорта по мосту было закрыто.

Это был первый серьезный инцидент после реконструкции Тучкова моста, открывшегося для движения в ноябре. Работы на переправе, где полностью обновили разводной пролет и заменили устаревшие механизмы, были завершены на полгода раньше срока.