Смольный утвердил программу капремонта дорог до 2022 года

Адресная программа капитального ремонта дорог утверждена до 2022 года, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В этом году на восстановление дорог выделят 1,18 млрд рублей. Будут отремонтированы трамвайные пути на проспекте Авиаконструкторов, Петергофском шоссе и Среднеохтинском проспекте. Продолжится ремонт Ярославского проспекта, Шлиссельбургского шоссе, улицы Салова и проспекта Стачек.

В 2019 году дорожники планируют отремонтировать Наличную улицу от Малого проспекта до улицы Нахимова и Рощинскую улицу. В 2020-м – Санкт-Петербургское шоссе от проспекта Буденного до Фронтовой, Придорожную аллею и Петергофское шоссе от проспекта Маршала Жукова до улицы Партизана Германа.

Программа капитального ремонта дорог также включает в себя работы по установке остановок пассажирского транспорта. Они появятся в Кировском, Красносельском, Фрунзенском и Приморском районах.