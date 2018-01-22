Петербургские пенсионерки поддержали курсантов эротическим танцем под Satisfaction

Петербургские пенсионерки записали эротическое видео в поддержку ульяновских курсантов. Съемки проходили в одной из коммуналок города. На видео пожилые женщины в халатах ритмично двигают бедрами и облизывают ложки на кухне.

Ролик курсантов летного училища имени Б.П. Бугаева «взорвал» интернет. Молодые люди сделали пародию на песню Benny Benassi «Satisfaction», где скопировали движения и манеры девушек из оригинального ролика.

Вид полуобнаженных молодых людей не впечатлил руководство училища, которое пообещало исключить курсантов за выходку. В Росавиации же назвали поведение учащихся оскорбительным для всех работников отрасли.

Нашлись и защитники курсантов. Прокуратура Ульяновской области не нашла в ролике нарушений закона, а губернатор региона отметил, что не поддерживает отчисление студентов из-за видеозаписи. На данный момент ролик с участием курсантов посмотрели почти 100 тыс. человек, видео с бабушками увидели почти 20 тыс. посетителей YouTube.

Видео: Youtube / marconepolo