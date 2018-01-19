УФАС через суд потребовало убрать девять тысяч рекламных билбордов в Петербурге

УФАС через суд потребовало от комитета по печати и взаимодействию со СМИ убрать девять тысяч рекламных билбордов в Петербурге. Соответствующий иск ведомство подало в Арбитражный суд Москвы.

Противостояние УФАС со Смольным длится с августа 2017 года, когда ведомство нашло нарушения в правилах конкурса на установку рекламных конструкций. Проверить действия комитета по печати антимонопольщиков попросили компании ЗАО «Постер», ООО «Техмаш» и ООО «Престиж-Строй».

Выяснилось, что в некоторых критериях конкурса были установлены максимальные предельные значения, тогда как в некоторых допускались «неопределенные формулировки и неадминистрируемые требования к составу заявок».

УФАС потребовало от нарушителя внести изменения в документы и провести конкурс заново, однако комитет все равно заключил договоры с победившими компаниями, после чего обратился в суд с иском о признании решений и предписаний ведомства незаконными.