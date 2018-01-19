Судьбой петергофского крокодила заинтересовалась прокуратура

Двухметровым нильским крокодилом, найденным оперативниками в подвале жилого дома на улице Шахматова в Петергофе, заинтересовалась прокуратура. Сотрудники ведомства организовали проверку, в ходе которой дадут оценку действиям владельца рептилии.

История с «африканским гостем» развернулась во время обыска в доме председателя военно-патриотической организации «Красная Звезда» Павла Бараненко. Правоохранители пришли к известному реконструктору в рамках дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Зайдя в подвал, оперативники уголовного розыска увидели выдолбленный в цементном полу бассейн, где плавал огромный крокодил. Владелец рептилии пояснил, что это его домашний питомец, с которым они вместе живут уже десять лет. Соседи реконструктора предполагают, что в здании могут обитать и другие представители африканской фауны.

Однако подтверждения этим сообщениям правоохранители не нашли. Обнаружили только гильзы от 37-мм снарядов, набитые порохом, а также минометную мину, для разминирования которой был вызван отряд взрывотехников.